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Le Loup et la mésange

Muriel Bloch, Emma Lidia Squillari

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Dans la forêt, traîne un loup, maigre et gris, un vieux loup plein d'appétit. Tout à coup, il voit et il entend en haut d'un arbre, sur la plus haute branche, une jolie mésange. Le loup rit entre ses dents et hurle : "Mésange, mésange, descends voir que je te mange, mange, mange ! " Mais la mésange n'entend pas bien les hurlements du loup. Pour s'amuser, elle descend d'une branche... Le loup recommence. Une réillustration du premier livre de la collection "A Petits Petons" .

Par Muriel Bloch, Emma Lidia Squillari
Chez Editions Didier

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Auteur

Muriel Bloch, Emma Lidia Squillari

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Le Loup et la mésange

Muriel Bloch, Emma Lidia Squillari

Paru le 03/06/2026

24 pages

Editions Didier

13,10 €

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