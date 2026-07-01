La cabane à 143 étages

Des vacances bien méritées (ou presque) Andy et Terry ont encore agrandi leur incroyable cabane ! Treize nouveaux étages, dont un camping, une station de recyclage et une machine à mots. De quoi profiter de vacances rêvées... si leur éditeur ne venait pas gâcher la fête en exigeant leur prochain livre ! Une imagination sans limite Entre inventions délirantes, situations absurdes et rebondissements non-stop, ce nouvel épisode offre un joyeux bazar littéraire. L'univers de la cabane joue avec les codes, mêle récit et dessins, et embarque ses lecteurs dans une lecture effervescente. Rire, créer, s'évader Plus qu'un roman, c'est un terrain de jeu pour l'imagination. Accessible dès 9 ans, cette série unique transforme chaque page en aventure et donne envie de lire, d'écrire... ou de construire sa propre cabane à étages !