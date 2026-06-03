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#Album jeunesse

Mon voyage en valise

Caroline Dall'Ava, Juliette Vallery

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C'est l'été. Merlin Lapin se dépêche de sortir sa valise. Sauf que dedans, il ne met rien, à part une serviette et un maillot de bain. Car voyez-vous, cette valise n'est pas ordinaire. Il suffit à Merlin Lapin d'y mettre un pied pour... hop ! se retrouver au bord de la mer. Et quand Merlin Lapin veut mettre le cap sur l'île aux oiseaux, sa valise se transforme en bateau. Il veut voler dans les airs ? Ni une ni deux, sa valise devient montgolfière ! Et quand viennent l'orage et la pluie, sa valise-cabane le garde bien à l'abri... Voilà à quoi ressemble la valise de Merlin Lapin. On dirait qu'il n'y a rien à l'intérieur, mais elle est pleine d'aventure et de bonheur !

Par Caroline Dall'Ava, Juliette Vallery
Chez Editions Didier

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Auteur

Caroline Dall'Ava, Juliette Vallery

Editeur

Editions Didier

Genre

Livres rabats, tirettes

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Mon voyage en valise

Caroline Dall'Ava, Juliette Vallery

Paru le 03/06/2026

32 pages

Editions Didier

10,90 €

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Scannez le code barre 9782278120048
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