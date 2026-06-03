Mon voyage en valise

C'est l'été. Merlin Lapin se dépêche de sortir sa valise. Sauf que dedans, il ne met rien, à part une serviette et un maillot de bain. Car voyez-vous, cette valise n'est pas ordinaire. Il suffit à Merlin Lapin d'y mettre un pied pour... hop ! se retrouver au bord de la mer. Et quand Merlin Lapin veut mettre le cap sur l'île aux oiseaux, sa valise se transforme en bateau. Il veut voler dans les airs ? Ni une ni deux, sa valise devient montgolfière ! Et quand viennent l'orage et la pluie, sa valise-cabane le garde bien à l'abri... Voilà à quoi ressemble la valise de Merlin Lapin. On dirait qu'il n'y a rien à l'intérieur, mais elle est pleine d'aventure et de bonheur !