Amari et la ligue des Magiciens

Une rentrée sous haute tension Rentrée mouvementée pour Amari : le monde magique est figé dans le temps, et elle est accusée d'en être responsable. Tandis qu'un programme anti-magiciens est mis en place, une ligue secrète lui propose de devenir leur nouvelle cheffe. Une offre qu'elle refuse... jusqu'à ce qu'un ancien ennemi revienne sur le devant de la scène. Le Grand Jeu peut commencer Amari n'a plus le choix : pour protéger les siens, elle doit participer au Grand Jeu, une compétition magique aussi redoutée qu'admirée. Elle affronte des épreuves aussi dangereuses qu'injustes, dans un univers où les alliances sont fragiles et la loyauté mise à rude épreuve. Un combat pour l'avenir Ce deuxième tome confirme la richesse d'un univers aux multiples lectures : aventure, amitié, choix moraux et luttes de pouvoir s'entremêlent. Une lecture dès 9 ans, haletante et engagée, portée par une héroïne déterminée à choisir sa voie.