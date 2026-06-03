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Les Insatiables

Marie Peyraube

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Cette histoire est celle d'une époque et d'un déni. C'est un voyage dans la folie des années 1980-1990, l'âge d'or des podiums et des soirées jet set, où la cocaïne et le champagne coulent à flots. C'est aussi celle d'une ère ambiguë, où sous couvert de liberté, de glamour et d'insolence, on a laissé prospérer, à l'ombre de l'industrie la plus envoûtante de la planète, un système de prédation sexuelle d'une ampleur inédite. Si l'affaire Epstein est un scandale planétaire, on ignore que cette bombe a été activée en France. Dès la fin des années 1970, des directeurs d'agence de mannequins tout-puissants, des photographes, des bookeurs ont profité de leur influence pour abuser de jeunes adolescentes venues tenter leur chance à Paris. Un trafic sexuel dissimulé, protégé par l'entre-soi et le silence. Quand Epstein apparaît des années plus tard, la mécanique est déjà bien huilée. Il se glisse dans le système, il optimise, il industrialise. Aujourd'hui, la loi du silence se fissure. En s'appuyant sur des témoignages exclusifs, des archives judiciaires et des documents déclassifiés du dossier Epstein, Marie Peyraube livre une enquête choc, qui interroge l'enracinement de la culture du viol et les méandres toxiques du milieu du mannequinat.

Par Marie Peyraube
Chez Stock

|

Auteur

Marie Peyraube

Editeur

Stock

Genre

Actualité médiatique internati

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Les Insatiables

Marie Peyraube

Paru le 03/06/2026

256 pages

Stock

20,00 €

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