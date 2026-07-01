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#Album jeunesse

Dodo à tous les étages !

Guilherme Karsten

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Une histoire pleine de rebondissements Comme une traînée de poudre, les pleurs de Gaston le Girafon réveillent tout l'immeuble ! Odile le Crocodile, Simon le Singe, Ernest l'Eléphant et même Théodore le Tigre voient leur sommeil s'envoler. D'étage en étage, la pagaille grandit : chacun se réveille, grogne, se débat avec sa fatigue... jusqu'à ce que tous cherchent une solution pour retrouver le calme et, surtout, le sommeil perdu. Un album drôle, tendre et rythmé, où chaque page réserve une surprise pleine de vie. Un livre parfait pour apprivoiser le coucher Le moment du coucher est souvent un défi pour les familles. Cet album en fait un véritable jeu grâce à une mise en scène hilarante, proche d'un petit film catastrophe. Les enfants s'amusent de voir les animaux réveillés un par un, tout en s'identifiant au rituel du dodo. Les parents y trouveront un support idéal pour dédramatiser les réveils nocturnes, apaiser les tensions et instaurer un moment complice avant de fermer les yeux. Un album au format irrésistible Guilherme Karsten, déjà remarqué pour "Dix dans le lit" , signe ici un album généreux au graphisme tendre et coloré. Le grand format, la lecture en hauteur et les pages révélant l'immeuble en coupe font de ce livre un véritable objet à explorer, irrésistible pour les enfants et élégant pour les parents.

Par Guilherme Karsten
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Guilherme Karsten

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard

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Dodo à tous les étages !

Guilherme Karsten

Paru le 01/07/2026

32 pages

Bayard jeunesse

13,90 €

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Scannez le code barre 9791036394133
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