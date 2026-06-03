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Lettre d'amour au territoire

Joshua Whitehead

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Une des écrivains autochtones les plus novateurs de sa génération. A partir de l'expérience d'un chagrin d'amour, cet essai littéraire queer très ancré dans les préoccupations de la genération Z (les 25-35 ans) aborde les traumatismes de l'histoire (colonisation), le corps, les troubles alimentaires, la santé mentale, la guérison par les jeux vidéo, les questions de l'identité, l'écriture. Joshua Whitehead est poète et romancier bispirituel, membre oji-cri/nehiyaw de la Première Nation de Peguis, au Manitoba. Il enseigne les études autochtones à l'université de Calgary. Son roman "Jonny Appleseed" a été finaliste du prix du Gouverneur Général.

Par Joshua Whitehead
Chez Payot

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Auteur

Joshua Whitehead

Editeur

Payot

Genre

Sociologie

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Lettre d'amour au territoire

Joshua Whitehead trad. Arianne Des Rochers

Paru le 03/06/2026

352 pages

Payot

9,50 €

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