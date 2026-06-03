Lettre d'amour au territoire

Une des écrivains autochtones les plus novateurs de sa génération. A partir de l'expérience d'un chagrin d'amour, cet essai littéraire queer très ancré dans les préoccupations de la genération Z (les 25-35 ans) aborde les traumatismes de l'histoire (colonisation), le corps, les troubles alimentaires, la santé mentale, la guérison par les jeux vidéo, les questions de l'identité, l'écriture. Joshua Whitehead est poète et romancier bispirituel, membre oji-cri/nehiyaw de la Première Nation de Peguis, au Manitoba. Il enseigne les études autochtones à l'université de Calgary. Son roman "Jonny Appleseed" a été finaliste du prix du Gouverneur Général.