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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Campus Mission

Natacha Pilorge

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L'amour brûle toujours plus fort au coeur de la nuit... Pour la première fois de sa vie, Natalia se sent libre. A l'université de Columbia, au coeur de New York, elle n'est qu'une étudiante anonyme avide de savoir, discrète et amicale. Elle n'est plus Natalia Benett, princesse héritière du trône de Many. Elle a laissé loin derrière elle le protocole, les règles strictes, et surtout les souvenirs angoissants. L'accord passé avec ses parents lui offre un an de totale liberté, sans même un garde du corps pour surveiller ses moindres faits et gestes ! Alors elle peut se permettre toutes les expériences qui lui étaient interdites, comme craquer sur le garçon qui envoûte son coeur et fait s'enflammer son corps... Deacon peut paraître impressionnant de premier abord, avec son air sombre et ses yeux qui semblent sonder l'âme, mais Natalia en est persuadée : dans ses bras, elle pourrait découvrir un enivrant mélange de passion et de douceur. A condition d'abord de transpercer l'armure de secrets et de mystères qui semble entourer le bel étudiant... Niveau d'intensité : 2/4 A propos de l'autrice Passionnée de lecture depuis l'enfance, Natacha Pilorge ne s'est lancée dans l'écriture que tardivement et un peu par hasard. Auteure de romances, elle adore faire vivre ses personnages au travers de thèmes forts et captivants.

Par Natacha Pilorge
Chez HarperCollins France

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Auteur

Natacha Pilorge

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Campus Mission

Natacha Pilorge

Paru le 01/07/2026

367 pages

HarperCollins France

4,99 €

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