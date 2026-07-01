Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Love, Camera, Action!

Luxe Wiseley

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle avait tout prévu pour séduire son idole, sauf son insupportable meilleur ami. Etudiante en cinéma, Kenza a toujours rêvé de briller sous les projecteurs... et dans les bras de Blake Donovan, son idole. Prête à tout pour y parvenir, elle n'a pas hésité une seconde lorsque l'opportunité de jouer sa partenaire à l'écran s'est présentée. Mais, contre toute attente, c'est Levi von Neumann, le meilleur ami de Blake, qui est choisi pour lui donner la réplique. Cynique, intransigeant et méfiant envers Kenza, qu'il voit comme une arriviste, Levi lui réserve un accueil aussi glacial que le grand public. Soucieux toutefois de son image médiatique, il lui propose l'impensable : prétendre former un couple pour sauver la promo du film. Faute d'autre allié, Kenza accepte, résolue à jouer le rôle de sa vie sur le plateau comme en coulisses, où fiction et réalité se confondent tandis que leurs échanges explosifs laissent peu à peu place à une tension troublante. #enemiestolovers #grumpyxsunshine #fakedating - Niveau d'intensité = 3/4 - Présence de trigger warnings A propos de l'autrice Autrice canadienne basée à Montréal, Luxe Wiseley a grandi avec la romance, d'abord comme lectrice, puis comme autrice. C'est au cours de ses études en génie aérospatial qu'elle renoue avec Wattpad et y rencontre son premier succès. Lorsqu'elle ne cherche pas à défier la gravité, elle se donne pour mission de défier les codes de la romance à travers des personnages singuliers et les contradictions qui la tiennent éveillée la nuit.

Par Luxe Wiseley
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Luxe Wiseley

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Love, Camera, Action! par Luxe Wiseley

Commenter ce livre

 

Love, Camera, Action!

Luxe Wiseley

Paru le 01/07/2026

558 pages

HarperCollins France

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033925569
9791033925569
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.