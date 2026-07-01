Love, Camera, Action!

Elle avait tout prévu pour séduire son idole, sauf son insupportable meilleur ami. Etudiante en cinéma, Kenza a toujours rêvé de briller sous les projecteurs... et dans les bras de Blake Donovan, son idole. Prête à tout pour y parvenir, elle n'a pas hésité une seconde lorsque l'opportunité de jouer sa partenaire à l'écran s'est présentée. Mais, contre toute attente, c'est Levi von Neumann, le meilleur ami de Blake, qui est choisi pour lui donner la réplique. Cynique, intransigeant et méfiant envers Kenza, qu'il voit comme une arriviste, Levi lui réserve un accueil aussi glacial que le grand public. Soucieux toutefois de son image médiatique, il lui propose l'impensable : prétendre former un couple pour sauver la promo du film. Faute d'autre allié, Kenza accepte, résolue à jouer le rôle de sa vie sur le plateau comme en coulisses, où fiction et réalité se confondent tandis que leurs échanges explosifs laissent peu à peu place à une tension troublante. #enemiestolovers #grumpyxsunshine #fakedating - Niveau d'intensité = 3/4 - Présence de trigger warnings A propos de l'autrice Autrice canadienne basée à Montréal, Luxe Wiseley a grandi avec la romance, d'abord comme lectrice, puis comme autrice. C'est au cours de ses études en génie aérospatial qu'elle renoue avec Wattpad et y rencontre son premier succès. Lorsqu'elle ne cherche pas à défier la gravité, elle se donne pour mission de défier les codes de la romance à travers des personnages singuliers et les contradictions qui la tiennent éveillée la nuit.