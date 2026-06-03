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Je n'ai que 5 minutes à vous accorder !

Daniele Lord

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"Il y a des choses qu'on doit raconter pour qu'elles cessent de peser. Et d'autres qu'on raconte pour qu'elles continuent d'exister". A quatre-vingt-quatorze ans, Danièle Lord ouvre la porte de sa mémoire. Derrière l'élégance, l'esprit mordant et la liberté d'une femme libre avant l'heure, surgit une vie romanesque. Enfant juive cachée pendant la guerre, jeune femme conquérante, figure de presse et de radio, elle a traversé le siècle en refusant de se laisser enfermer par les diktas des époques. De l'Occupation à Saint-Germain-des-Prés, de Londres à New York, elle retrace un destin d'exception, fait de courage, de désir et de liberté. Avec un humour cinglant, Danièle Lord raconte ce que c'est qu'être une femme libre, et non comment on le devient.

Par Daniele Lord
Chez Fayard

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Auteur

Daniele Lord

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique internati

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Je n'ai que 5 minutes à vous accorder !

Daniele Lord

Paru le 03/06/2026

304 pages

Fayard

20,90 €

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