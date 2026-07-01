Les plus belles prières d'adoration

Au fil des pages, vous trouverez dans cet ouvrage une grande diversité de prières et de textes, composés à travers les siècles, pour accompagner et soutenir vos temps d'adoration eucharistique comme de recueillement auprès du Saint-Sacrement. Soigneusement choisis parmi les écrits des saints ou transmis par la tradition et la liturgie, ce sont autant de portes pour s'ouvrir à la prière et laisser Dieu entrer dans notre coeur. "Ce recueil de prières est là pour que nos yeux, notre coeur et notre âme s'émerveillent devant une telle présence. Une véritable présence, parce qu'elle n'est pas un symbole, mais Jésus réellement présent, là, humblement, dans cette petite hostie". Cédric Chanot est diacre dans le diocèse de Nancy. Il est le coordinateur de la revue Parole et Prière et auteur de nombreux ouvrages de prières ou thématiques rassemblant les textes des papes.