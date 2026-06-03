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Là où règnent les baleines

Jolan C. Bertrand

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Roanne adore les romans d'horreur, d'accord, mais ce n'était pas une raison pour l'envoyer passer l'été dans un phare en ruines, chez son oncle Kierzic qu'elle connaît à peine ! Cet homme aussi grincheux que mystérieux vit en solitaire sur un îlot planté au large de la côte Atlantique, avec pour toute compagnie une mouette rieuse et les rumeurs de l'océan. Dès son arrivée, Roanne est déterminée à s'en aller au plus vite de ce tas de cailloux désert. Mais, dans la bourgade voisine, on raconte que des naufrages auraient lieu, les soirs de pleine lune. Au même moment, un bateau de pêche est porté disparu. Et chaque nuit, une voix d'enfant appelle Roanne depuis les flots. Plus le temps passe, plus la frontière entre légende et réalité se trouble. Et si l'océan n'était pas la seule chose à surveiller ?

Par Jolan C. Bertrand
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Jolan C. Bertrand

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Mondes fantastiques

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Là où règnent les baleines

Jolan C. Bertrand

Paru le 03/06/2026

352 pages

L'Ecole des Loisirs

9,00 €

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