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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

The Last Binding Trilogy

Freya Marske

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Quand Downton Abbey rencontre Kingsman ! " Mystères, magie et meurtres ! Ce roman est un pur délice, merveilleux et lumineux à la fois. " Alix E. Harrow, Les Dix Mille Portes de January 1908. Le jeune noble désargenté Robin Blyth pensait avoir décroché un poste mineur au sein du gouvernement britannique. En réalité, le voilà devenu par erreur agent parlementaire en liaison directe avec une extraordinaire société magique secrète... dont il n'aurait jamais rien su sans cette méprise administrative, et qu'il ferait mieux d'oublier. Mais lorsqu'il est frappé d'un sort inéluctablement mortel, Robin n'a plus le choix : il doit résoudre au plus vite l'énigme laissée par son prédécesseur disparu... même si pour cela il a besoin de l'aide d'Edwin Courcey, son homologue magicien aussi brillant que secret, et résolument hostile aux séduisants baronnets trop sûrs d'eux. Issus de mondes radicalement différents, Robin et Edwin se retrouvent pourtant contraints de s'allier pour contrer une machination d'envergure, qui menace l'ensemble des magiciens des îles Britanniques... " Dans une Angleterre edwardienne alternative, une comédie de moeurs infusée de crimes mystérieux, de magie et d'une fabuleuse romance queer. Une Fantasy historique ensorcelante, dotée de personnages brillamment développés. " The New York Times " Un éblouissant premier roman. " Shelley Parker-Chan, Celle qui devint le soleil " Préparez-vous à tomber amoureux du superbe décor edwardien, de la sulfureuse dynamique entre les héros et d'un labyrinthe enchanté mortel ! " Emily Tesh, Some Desperate Glory " Un enchantement absolu. Si vous avez jamais rêvé d'un Downton Abbey plus incisif encore et doté de magie en prime, ce livre est pour vous ! " Kat Howard, An Unkindness of Magicians

Par Freya Marske
Chez Bragelonne

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Auteur

Freya Marske

Editeur

Bragelonne

Genre

Romance et érotique LGBT

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The Last Binding Trilogy

Freya Marske trad. Louise Malagoli

Paru le 01/07/2026

504 pages

Bragelonne

9,95 €

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