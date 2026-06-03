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#Bande dessinée jeunesse

Seuls resteront le vent et la poussière

Taï-Marc Le Thanh

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Imaginez un pays sauvage. Un endroit où la loi du plus fou est toujours la meilleure. Imaginez l'Amérique à la fin du XIXe siècle, quelques années après la guerre de Sécession. C'est ce pays oublié par la pitié que Vinh arpente, sans trêve et sans relâche, pour échapper aux hommes embauchés pour détruire sa famille lorsqu'elle était enfant, l'égale d'une princesse, dans le lointain empire du Dai Nam. Elle a dix-sept ans maintenant, et le dragon de la vengeance exhale à travers elle son souffle brûlant. Avec les chasseurs de primes et les journalistes à ses trousses, Vinh est prête à tout pour mener à bien la mission qu'elle s'est assignée.

Par Taï-Marc Le Thanh
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Taï-Marc Le Thanh

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

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Seuls resteront le vent et la poussière

Taï-Marc Le Thanh

Paru le 03/06/2026

528 pages

L'Ecole des Loisirs

10,00 €

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Scannez le code barre 9782211352840
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