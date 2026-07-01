Le Dieu nu

La guerre contre les possédés fait rage. Sur la planète Ombey, la bataille pour libérer Mortonridge atteint une violence telle que l'humanité n'en a pas connu depuis des siècles. Sur Terre, le sinistre Quinn Dexter s'apprête à instaurer le règne des possédés et son culte apocalyptique. C'est sous l'un des dômes de Londres, dans la cathédrale Saint-Paul, qu'il a décidé de commettre un terrifiant sacrilège pour déclencher l'aube de la Nuit. Seule Louise Kavanagh lui barre encore le chemin. Les derniers espoirs de l'humanité reposent sur Joshua Calvert, parti de l'autre côté de la galaxie chercher le Dieu endormi, dont il espère obtenir un artefact issu d'une civilisation aussi ancienne que l'univers, permettant de mettre un terme providentiel à ce conflit surgi de la fin des temps... " L'imagination la plus puissante de la science-fiction. " Ken Follett " Hamilton relance la SF britannique à une vitesse interstellaire. " The Times " Une oeuvre d'art, un chef-d'oeuvre peut-être. " SFReviews. com