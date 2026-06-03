Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

La rentrée de Goulubouftou

Jo Hoestlandt, Robin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une belle histoire d'amitié entre un petit ogre et une petite fille. Goulubouftou n'est pas un enfant comme les autres. C'est un ogre ! Un ogre mignon, certes, mais un ogre tout de même ! Il aurait bien envie de croquer ses petits camarades mais il fait très attention, surveillé de près par la maîtresse. Comment se faire accepter si les autres ont peur de lui ? Grâce à Margareth Rose Delafleur Dujardin (un nom pareil ça ne s'invente pas ! ). Cette petite fille va lui faire découvrir ce que le mot amitié veut dire. Et peut importe les différences ! Vive l'école, les copains, et Margareth bien sûr !

Par Jo Hoestlandt, Robin
Chez Casterman

|

Auteur

Jo Hoestlandt, Robin

Editeur

Casterman

Genre

Albums 3 ans et +

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La rentrée de Goulubouftou par Jo Hoestlandt, Robin

Commenter ce livre

 

La rentrée de Goulubouftou

Jo Hoestlandt, Robin

Paru le 03/06/2026

32 pages

Casterman

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203299993
9782203299993
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.