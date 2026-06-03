La rentrée de Goulubouftou

Une belle histoire d'amitié entre un petit ogre et une petite fille. Goulubouftou n'est pas un enfant comme les autres. C'est un ogre ! Un ogre mignon, certes, mais un ogre tout de même ! Il aurait bien envie de croquer ses petits camarades mais il fait très attention, surveillé de près par la maîtresse. Comment se faire accepter si les autres ont peur de lui ? Grâce à Margareth Rose Delafleur Dujardin (un nom pareil ça ne s'invente pas ! ). Cette petite fille va lui faire découvrir ce que le mot amitié veut dire. Et peut importe les différences ! Vive l'école, les copains, et Margareth bien sûr !