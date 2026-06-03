Histoire des idées sociologiques

Cet ouvrage, qui compte désormais parmi les classiques, retrace l'histoire de la sociologie jusqu'à nos jours. A la lumière des textes et des auteurs qui ont contribué à la compréhension de ce que signifie " vivre ensemble ", puis de ceux qui ont compté pour la naissance et le développement de la sociologie en tant que discipline, Michel Lallement brosse un vaste tableau des différents paradigmes qui en sont constitutifs. Il en présente les conditions d'émergence, les usages et les évolutions. Revue et mise à jour à partir des avancées historiographiques les plus récentes, cette édition est une synthèse indispensable pour comprendre l'histoire et l'actualité des idées sociologiques.