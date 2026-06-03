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Histoire des idées sociologiques

Michel Lallement

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Cet ouvrage, qui compte désormais parmi les classiques, retrace l'histoire de la sociologie jusqu'à nos jours. A la lumière des textes et des auteurs qui ont contribué à la compréhension de ce que signifie " vivre ensemble ", puis de ceux qui ont compté pour la naissance et le développement de la sociologie en tant que discipline, Michel Lallement brosse un vaste tableau des différents paradigmes qui en sont constitutifs. Il en présente les conditions d'émergence, les usages et les évolutions. Revue et mise à jour à partir des avancées historiographiques les plus récentes, cette édition est une synthèse indispensable pour comprendre l'histoire et l'actualité des idées sociologiques.

Par Michel Lallement
Chez Armand Colin

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Auteur

Michel Lallement

Editeur

Armand Colin

Genre

Sociologie

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Histoire des idées sociologiques

Michel Lallement

Paru le 03/06/2026

320 pages

Armand Colin

32,00 €

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Scannez le code barre 9782200643256
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