Maths PC/PC*-PSI/PSI*-PT/PT*

LES METHODES - Classées par thème du programme, 180 méthodes vous sont expliquées par étapes et illustrées par 266 exemples. - Chaque méthode renvoie à plusieurs exercices d'application. - 214 tests de cours sont répartis dans chaque chapitre. LES EXERCICES - Les exercices d'application, au nombre de 445, sont triés par difficulté. - Ils couvrent l'intégralité du programme de PC-PSI-PT. - Des indications "pour bien démarrer" vous donnent un coup de pouce si vous avez du mal à résoudre un exercice. - Tous les exercices sont corrigés, avec une rédaction complète. - Des compléments en ligne vous donnent accès à des colles entièrement corrigées.