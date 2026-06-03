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Maths PC/PC*-PSI/PSI*-PT/PT*

Jean-Marie Monier, Guillaume Haberer

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LES METHODES - Classées par thème du programme, 180 méthodes vous sont expliquées par étapes et illustrées par 266 exemples. - Chaque méthode renvoie à plusieurs exercices d'application. - 214 tests de cours sont répartis dans chaque chapitre. LES EXERCICES - Les exercices d'application, au nombre de 445, sont triés par difficulté. - Ils couvrent l'intégralité du programme de PC-PSI-PT. - Des indications "pour bien démarrer" vous donnent un coup de pouce si vous avez du mal à résoudre un exercice. - Tous les exercices sont corrigés, avec une rédaction complète. - Des compléments en ligne vous donnent accès à des colles entièrement corrigées.

Par Jean-Marie Monier, Guillaume Haberer
Chez Dunod

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Auteur

Jean-Marie Monier, Guillaume Haberer

Editeur

Dunod

Genre

Mathématiques Prépas

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Maths PC/PC*-PSI/PSI*-PT/PT*

Jean-Marie Monier, Guillaume Haberer

Paru le 03/06/2026

624 pages

Dunod

29,90 €

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