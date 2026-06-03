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La reconsolidation thérapeutique de la mémoire

Sophie Côté, Pierre Cousineau

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La psychothérapie doit composer avec les mémoires émotionnelles. Et s'il était possible de modifier radicalement une réponse émotionnelle intense qui a toujours été associée à un contexte spécifique ? Découvert récemment, le processus de reconsolidation de la mémoire offre des réponses prometteuses et permet de propulser vos interventions psychologiques à un tout autre niveau de précision et d'efficacité. En considérant les avancées en neurosciences et des approches thérapeutiques basées sur la reconsolidation de la mémoire, comme la Thérapie de la cohérence présentée dans cet ouvrage, vous apprendrez à appliquer la psychothérapie de manière à créer des changements réellement transformateurs et durables. Chaque étape du processus est explorée afin de guider vos patients et provoquer volontairement la transformation des schémas émotionnels. Enrichi de nombreuses études de cas, cet ouvrage est un guide accessible et pratique pour tout thérapeute souhaitant apprendre et appliquer la reconsolidation thérapeutique de la mémoire en psychothérapie.

Par Sophie Côté, Pierre Cousineau
Chez Dunod

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Auteur

Sophie Côté, Pierre Cousineau

Editeur

Dunod

Genre

Thérapies diverses

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La reconsolidation thérapeutique de la mémoire

Sophie Côté, Pierre Cousineau

Paru le 03/06/2026

336 pages

Dunod

37,00 €

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Scannez le code barre 9782100886906
9782100886906
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