Idylliques, imaginaires ou mystérieuses... Les îles invitent au voyage et à la découverte. Depuis des siècles, voyageurs, explorateurs, marins et cartographes en tracent les contours. Véritables trésors de savoirs, ces cartes sont aussi d'une incroyable richesse artistique. Dans ce voyage insulaire, découvrez des îles aussi surprenantes que dépaysantes et naviguez à travers l'Histoire : cartes de navigation, de batailles, vues à vol d'oiseau ou encore illustrations fantaisistes, chacun y trouvera l'île de ses rêves. Les textes qui accompagnent les vingt magnifiques cartes racontent les légendes entourant ces lieux et quelques anecdotes pour porter à votre regard tous les détails étonnants. Les vingt reproductions, détachables, pourront être accrochées et créer sur vos murs un petit musée cartographique.