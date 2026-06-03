Petites Histoires de France

L'histoire de France recèle d'épisodes insolites, de morts étonnantes, de mariages détonants, de bons mots et d'actes farfelus ! C'est bien ce qui fait tout son sel et sa saveur ! La grande histoire, c'est souvent aussi la petite - des bêtises, des bourdes, des choix étonnants, des batailles ratées, des divorces ridicules, des décisions abracadabrantes, des révolutions manquées. Découvrez 1001 faits curieux, des histoires de rois, de reines, de présidents, drôles et surprenantes ! Une histoire originale, comme vous ne l'avez jamais lue ni apprise !