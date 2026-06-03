Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Petites Histoires de France

Renaud Thomazo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire de France recèle d'épisodes insolites, de morts étonnantes, de mariages détonants, de bons mots et d'actes farfelus ! C'est bien ce qui fait tout son sel et sa saveur ! La grande histoire, c'est souvent aussi la petite - des bêtises, des bourdes, des choix étonnants, des batailles ratées, des divorces ridicules, des décisions abracadabrantes, des révolutions manquées. Découvrez 1001 faits curieux, des histoires de rois, de reines, de présidents, drôles et surprenantes ! Une histoire originale, comme vous ne l'avez jamais lue ni apprise !

Par Renaud Thomazo
Chez Larousse

|

Auteur

Renaud Thomazo

Editeur

Larousse

Genre

Généralités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petites Histoires de France par Renaud Thomazo

Commenter ce livre

 

Petites Histoires de France

Renaud Thomazo

Paru le 03/06/2026

224 pages

Larousse

14,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036094543
9782036094543
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.