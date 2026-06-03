Je me prépare pour la maternelle

Ce cahier a été spécialement conçu pour que les très jeunes enfants puissent se préparer en douceur avant d'entrer à l'école maternelle. Au programme : des activités de motricité, de graphisme, d'observation, de déduction, ainsi que des petites mises en situation et des conseils pour préparer cette rentrée importante. Retrouvez aussi des activités variées et ludiques pour que les jeunes enfants aient confiance en eux avant d'entrer à l'école maternelle, aient déjà été initié à certaines compétences à acquérir et à la vie en collectivité. Le but de ce cahier, c'est que l'enfant soit heureux et serein à la veille de cette rentrée.