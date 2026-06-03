Je me prépare pour la 6ème

PREPAREZ sereinement l'entrée au COLLEGE avec ce cahier ludique et complet ! Retrouvez plus de 100 activités progressives pour revoir l'essentiel et consolider les bases avant le collège. Grâce à ce cahier pensé pour les enfants et leurs parents, révisez les notions indispensables dans les matières-clés : le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, l'anglais et les sciences. - Des leçons thématiques pour maîtriser les fondamentaux - Des exercices guidés, entièrement corrigés, pour réviser efficacement - Des conseils pratiques et un "coin des parents" pour accompagner l'enfant et aborder l'entrée en 6e avec confiance