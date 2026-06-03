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Dictionnaire Larousse Poche 2027

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-L'INCONTOURNABLE n°1 du marché des DICTIONNAIRES dans sa nouvelle édition millésimée avec ajouts de nouveaux mots et mises à jour dans la partie Noms propres. -76 000 définitions avec des exemples d'emploi, 8 500 noms propres actualisés -Et aussi : un florilège d'expressions françaises, des difficultés d'emploi, de nombreux articles encyclopédiques en histoire, sciences, littérature... Avec des tableaux précis et complets en annexe, la liste de tous les mots concernés par la réforme de l'orthographe, les proverbes les plus célèbres de la langue française et de nombreux tableaux de conjugaison. -Le plus de l'édition 2026 : une couverture moderne. Ajout de nouveaux mots dans la partie "noms communs" et de nouvelles notices dans la partie "noms propres".

Par Collectif
Chez Larousse

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Auteur

Collectif

Editeur

Larousse

Genre

Dictionnaires français

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Dictionnaire Larousse Poche 2027

Collectif

Paru le 03/06/2026

1120 pages

Larousse

9,50 €

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