Winx Club : La magie est de retour, Tome 05 - Excursion à Magixia

C'est le week-end ! Après leur examen de magie, les Winx ont bien mérité de s'amuser un peu. Direction Magixia pour une journée entre filles ! Mais les cinq fées n'ont pas toutes les mêmes envies... et les Trix ne sont jamais très loin, prêtes à tout pour s'emparer du pouvoir de Bloom. Ce week-end ne s'annonce pas de tout repos ! La série culte est de retour dans la Bibliothèque Rose ! - Le reboot de la série culte Winx Club, diffusé sur TF1 et Netflix. - Un univers de magie incarné par des super-héroïnes inspirantes. - Roman illustré par des images de la série. Dès 8 ans.