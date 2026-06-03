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Winx Club : La magie est de retour, Tome 05 - Excursion à Magixia

Rainbow

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C'est le week-end ! Après leur examen de magie, les Winx ont bien mérité de s'amuser un peu. Direction Magixia pour une journée entre filles ! Mais les cinq fées n'ont pas toutes les mêmes envies... et les Trix ne sont jamais très loin, prêtes à tout pour s'emparer du pouvoir de Bloom. Ce week-end ne s'annonce pas de tout repos ! La série culte est de retour dans la Bibliothèque Rose ! - Le reboot de la série culte Winx Club, diffusé sur TF1 et Netflix. - Un univers de magie incarné par des super-héroïnes inspirantes. - Roman illustré par des images de la série. Dès 8 ans.

Par Rainbow
Chez Hachette

|

Auteur

Rainbow

Editeur

Hachette

Genre

Autres films pour enfants

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Winx Club : La magie est de retour, Tome 05 - Excursion à Magixia

Rainbow

Paru le 03/06/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017384113
9782017384113
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