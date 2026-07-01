Triple Effect

De l'amour à la haine, il n'y a qu'une flamme à souffler. Devi Leela Paramar, aka Devi-L, est à bout de nerfs. Cela ne fait que quelques semaines qu'elle est de retour à Princeton, sa ville natale, et tout part déjà en vrille. L'appartement de sa meilleure amie, qui l'accueillait, a pris feu et elle est obligée d'aller vivre chez les " Triple X ", les triplés les plus sexy de tout le New Jersey- et accessoirement ses meilleurs amis depuis l'enfance... Mais entre Xander, le sportif au grand coeur aussi drôle qu'agaçant, Xyler, le rebelle amoureux de la musique qui dégage un magnétisme indécent, et Xael, un manipulateur extrêmement habile qui se passionne pour la politique, il y a de quoi perdre la tête ! Surtout quand son coeur bat très fort pour l'un d'eux... Non, vraiment : c'est plus qu'elle ne peut en supporter. Et si l'on ajoute à toutes ces turbulences déjà plus que chaotiques son deuil pas tout à fait terminé, ses résultats universitaires médiocres, sa mère qui s'est fait la malle en Jamaïque avec son amant et plus de la moitié de son héritage, sa cousine qui traverse une crise existentielle à l'autre bout du pays, ainsi que l'arrivée d'un nouvel inspecteur chaud comme la braise et chargé d'attraper le pyromane qui met le feu à tout ce que Devi aime... elle le sent, elle est sur le point de craquer.