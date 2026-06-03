TOY STORY 2 - Disney Cinéma - L'histoire du film - Disney Pixar

Toute l'histoire du film Toy Story 2 dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Cet été, Woody est impatient d'accompagner Andy en camp de vacances. Hélas, il est laissé à la maison à cause de son bras décousu. Le lendemain, tandis que le cow-boy sauve un autre jouet d'un vide-greniers, il est kidnappé par un collectionneur. Il fait alors la rencontre de Jessie, Pile-Poil et le chercheur d'or, qui lui promettent une vie de célébrité... Mais Woody pourra-t-il abandonner Andy ?