DISNEY BABY - Mes Toutes Premières histoires - Miaou fait le chaton !

La collection des premières histoires Disney pour accompagner les bébés de 0-1 an dans leurs découvertes ! Une petite histoire inédite et amusante, à lire avec son bébé pour un moment de tendresse. Des à page pour l'adulte, afin qu'il sache comme mettre le ton et associer le geste à l'histoire, afin de faire vivre l'histoire à son enfant. Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. Résumé : Les chatons Marie, Berlioz et Toulouse développent leur créativité avec de la musique et de la peinture.