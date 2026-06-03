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#Album jeunesse

DISNEY BABY - Mes Toutes Premières histoires - Miaou fait le chaton !

Disney

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La collection des premières histoires Disney pour accompagner les bébés de 0-1 an dans leurs découvertes ! Une petite histoire inédite et amusante, à lire avec son bébé pour un moment de tendresse. Des à page pour l'adulte, afin qu'il sache comme mettre le ton et associer le geste à l'histoire, afin de faire vivre l'histoire à son enfant. Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. Résumé : Les chatons Marie, Berlioz et Toulouse développent leur créativité avec de la musique et de la peinture.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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DISNEY BABY - Mes Toutes Premières histoires - Miaou fait le chaton !

Disney

Paru le 03/06/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

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Scannez le code barre 9782017367154
9782017367154
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