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Mystery Lane, Tome 14 - L'insaisissable Robin des animaux

Hari

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Résumé Le mystérieux Robin des animaux, habitué à distribuer de la nourriture dans toute la ville, est recherché par la police. McFlare et ses collègues le soupçonnent de vouloir s'en prendre à la Reine ! Mais Clever s'interroge lorsqu'un hamster doté d'une intelligence incroyable vient lui demander son aide. Et si c'était lui, le fameux Robin ? La série Mystery Lane adaptée en romans ! - Une nouvelle enquête palpitante de Clever et Bro à Londres ! - Pour les petits détectives en herbe ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série Dès 6 ans.

Par Hari
Chez Hachette

|

Auteur

Hari

Editeur

Hachette

Genre

Autres films pour enfants

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Mystery Lane, Tome 14 - L'insaisissable Robin des animaux

Hari

Paru le 03/06/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017355298
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