Mystery Lane, Tome 14 - L'insaisissable Robin des animaux

Résumé Le mystérieux Robin des animaux, habitué à distribuer de la nourriture dans toute la ville, est recherché par la police. McFlare et ses collègues le soupçonnent de vouloir s'en prendre à la Reine ! Mais Clever s'interroge lorsqu'un hamster doté d'une intelligence incroyable vient lui demander son aide. Et si c'était lui, le fameux Robin ? La série Mystery Lane adaptée en romans ! - Une nouvelle enquête palpitante de Clever et Bro à Londres ! - Pour les petits détectives en herbe ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série Dès 6 ans.