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Vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie

Chantal Rialland

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Etre heureux au quotidien, donner du sens à sa vie, voilà des souhaits auxquels tout le monde aspire... Chantal Rialland explique comment provoquer une véritable révolution intérieure et vous accompagne le temps de cette métamorphose. 1. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de changer votre vie. 2. Commencez par changer les choses en vous. 3. Utilisez les outils du changement. 4. Gérez autrement vos problèmes. 5. Savourez les bénéfices du changement. Chantal Rialland est psychothérapeute et psycho-généalogiste depuis plus de trente ans.

Par Chantal Rialland
Chez Marabout

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Auteur

Chantal Rialland

Editeur

Marabout

Genre

Garder la forme

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Vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie

Chantal Rialland

Paru le 05/08/2026

312 pages

Marabout

3,99 €

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