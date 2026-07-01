La discipline positive, le cahier pratique

Et si eduquer signifiait allier fermeté et bienveillance sans avoir à les opposer ? C'est ce que propose la démarche de Discipline Positive. Des clés concrètes pour soutenir les différents stades de développement de l'enfant en étant un repère éducatif encourageant. Une invitation à grandir ensemble, dans le respect, la coopération et la confiance. Découvrez dans ce cahier des réponses concrètes pour comprendre l'approche et la mettre en pratique au quotidien. Notez, ajustez, observez vos progrès ... et avancez, pas à pas, vers une relation familiale plus sereine et constructive. Vous retrouverez : · des clefs pour mieux comprendre comment être ferme ET bienveillant à la fois ; · des pistes d'actions pour développer les compétences du vivre ensemble ; · des outils concrets pour soutenir le développement de son enfant ; · des exercices et des jeux de rôles pour intégrer la démarche de façon expérientielle. "Je suis psychologue et j'ai acheté ce livre en plusieurs exemplaires pour le donner à mes clients. Il est très bien fait ! "