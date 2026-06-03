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Le tarot des coeurs brisés

Nonara

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Ce tarot est conçu comme une trousse de secours émotionnelle pour accompagner les coeurs brisés. Fidèle au Rider-Waite-Smith mais revisité dans un univers surréaliste contemporain, il propose 78 cartes riches en symboles et dotées de mots-clés pour une guidance immédiate. Accessible aux débutants comme aux initiés, ce jeu est pensé comme un compagnon réconfortant, qui favorise la guérison, nourrit le courage et ouvre la voie aux nouveaux départs, tout en offrant un univers visuel serein et inspirant.

Par Nonara
Chez Hachette

|

Auteur

Nonara

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

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Le tarot des coeurs brisés

Nonara

Paru le 03/06/2026

104 pages

Hachette

24,95 €

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Scannez le code barre 9782017267577
9782017267577
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