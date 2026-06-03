Change of plans

Finley s'est toujours sentie plus à l'aise dans l'ombre des autres. Et pour cela, elle peut compter sur son petit ami, Colin. C'est simple, il gère tout : les vacances, leur cercle social, les sorties... et même ses projets d'avenir. Mais tout bascule lorsque Finley et sa mère partent soudainement passer quelques jours dans une vieille maison de famille dont la jeune femme n'a jamais entendu parler. Sur place, les secrets d'un passé familial volontairement enfoui refont surface... et des rencontres inattendues viennent bousculer ses plans. Pour la première fois, Finley doit avancer sans feuille de route. Peut-être apprendra-t-elle à vivre enfin pour elle-même au lieu de s'en remettre aux autres ? Le grand retour de Sarah Dessen, l'autrice culte de littérature Young Adult !