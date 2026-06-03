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#Roman francophone

Change of plans

Sarah Dessen

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Finley s'est toujours sentie plus à l'aise dans l'ombre des autres. Et pour cela, elle peut compter sur son petit ami, Colin. C'est simple, il gère tout : les vacances, leur cercle social, les sorties... et même ses projets d'avenir. Mais tout bascule lorsque Finley et sa mère partent soudainement passer quelques jours dans une vieille maison de famille dont la jeune femme n'a jamais entendu parler. Sur place, les secrets d'un passé familial volontairement enfoui refont surface... et des rencontres inattendues viennent bousculer ses plans. Pour la première fois, Finley doit avancer sans feuille de route. Peut-être apprendra-t-elle à vivre enfin pour elle-même au lieu de s'en remettre aux autres ? Le grand retour de Sarah Dessen, l'autrice culte de littérature Young Adult !

Par Sarah Dessen
Chez La Doux

|

Auteur

Sarah Dessen

Editeur

La Doux

Genre

Littérature française

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Change of plans

Sarah Dessen

Paru le 03/06/2026

600 pages

La Doux

19,95 €

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Scannez le code barre 9791070170373
9791070170373
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