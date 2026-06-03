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Mon semainier créatif barrettes Sirène

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Ce semainier barrettes sirènes permet de créer 7 barrettes en feutrine, chacune à l'image d'une petite créature aquatique. Grâce à ses 7 compartiments, l'enfant peut ensuite ranger ses barrettes dans des cases du lundi au vendredi. Tout le matériel est inclus : feutrines prédécoupées, barrettes, strass et décorations, ainsi qu'un guide illustré facile à suivre. Une activité créative et ludique qui mêle patience, imagination et fierté de faire soi-même. Une fois les barrettes terminées, elles se rangent joliment dans leur coffret semainier - aussi joli que pratique ! Ce DIY pour enfants dès 4 ans est une idée cadeau originale, parfaite pour les fans de loisirs créatifs, de sirènes et d'accessoires à personnaliser

Par Play Bac
Chez Play Bac

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Auteur

Play Bac

Editeur

Play Bac

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mon semainier créatif barrettes Sirène

Play Bac

Paru le 03/06/2026

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12,90 €

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9791070161340
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