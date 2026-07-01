My Mechanical Romance

Les contraires s'attirent dans cette romance contemporaine irrésistible, par l'autrice best-seller d'Atlas Six ! Bel ne veut pas penser à l'avenir. Ses dossiers d'inscription pour la fac ? Quelle bonne blague. Des cours facultatifs ? Jamais de la vie. Rejoindre un club de robotique rempli de garçons qui l'ignorent ou - pire - qui lui demandent en permanence si elle a besoin d'aide ? Par pitié, tout, mais pas ça. Pourtant, Bel est très douée en sciences, ce qui va vite attirer l'attention de Teo, le séduisant et très populaire chef du fameux club. Teo en est sûr, il a besoin du talent de Bel dans son équipe. Et pas uniquement parce qu'il n'arrête pas de penser au petit nuage de taches de rousseur autour de ses yeux, ou au fait qu'elle l'ait rendu accro à Taylor Swift - parce que Bel le voit vraiment, et sait le challenger. Mais alors qu'ils commencent sérieusement à se plonger dans le travail, Bel s'interroge : y a-t-il vraiment de la place pour une fille en ingénierie et mécanique ? Une romcom YA qui explore à la fois les défis que les filles racisées doivent relever dans les cursus scientifiques et la vulnérabilité d'un premier amour, le tout avec un humour décapant. Un roman qui booste la confiance en soi !