En amour, il n'y a pas de règles du jeu. Plongez dans la trilogie The Problem avec The Problem with Dating (Tome 1), The Problem with Players (Tome 2) et The Problem with Falling (tome 3), des romances à découvrir indépendamment, dans l'ordre que vous voulez ! En tant que coach et femme j'ai toujours obéi à une devise simple : lance fort, ne te mets pas de limites et ne regarde jamais, jamais en arrière - surtout en ce qui concerne tes amours passées. Donc lorsque mon ex, ne trouve rien de mieux comme boulot que d'être mon nouvel assistant en tant qu'entraineur, ma vie en est totalement bouleversée. Je pensais maitriser ce sport mais aujourd'hui les règles ont complètement changé. Mon ex, c'est Nathan Pierce la star du baseball. Il est grand, brun et incontestablement beau. Il est aussi beaucoup trop désireux de faire des heures supplémentaires avec moi tout en me lançant ce sourire démoniaque que je connais trop bien et qui continue de faire battre mon coeur plus vite. Entre un flirt moqueur et des regards appuyés je découvre que Nathan n'est pas seulement venu pour travailler. Il est là pour ré-écrire l'histoire. Notre histoire. Et quand le destin lance dans ma direction une balle inattendue qui m'oblige à trouver un nouveau logement, Nathan me propose sa chambre d'ami, ce qui ravive en moi une cascade d'émotions que je croyais avoir depuis longtemps oubliées. Et me voilà confrontée à cette décision essentielle : rester sur le terrain professionnel et continuer à fuir notre passé ou l'affronter de face en jouant le jeu qu'il s'est mis en tête que nous devions terminer ensemble.