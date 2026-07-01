Ao ashi t35

Le Barça impose son rythme à travers un football de possession, véritable marque de fabrique du club espagnol. C'était sans compter sur l'Esperion, qui choisit d'adopter le même style de jeu que son adversaire ! Sur le terrain, un duel féroce, mais sur le fil du rasoir, s'engage... Pour ces deux équipes à la détermination sans faille, la défaite n'est pas une option. Qui prendra l'ascendant en premier ? ! Ecrit et dessiné par Yûgo Kobayashi et édité depuis 2015 par Shogakukan au Japon, Ao Ashi a remporté la 65e édition des Manga Awards en 2019, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans l'archipel. Suivez, tome après tome, de son île natale jusqu'aux sommets du Tokyo Esperion FC, les aventures d'Ashito Aoi, numéro 10 surdoué et facétieux, destiné à révolutionner le football japonais. "Ao Ashi, le manga de foot qu'il faut lire absolument ! " BFMTV "Probablement l'une des meilleures séries de foot du moment ! " BoDoï "Un manga de foot très réaliste". Europe 1 "Une oeuvre fluide dans sa narration qui s'articule autour d'un joueur fougueux et attachant". Le Figaro " Ao Ashi est [... ] un manga sur le football qui s'inscrit dans une certaine tradition du manga de sport, mais qui traite néanmoins son propos avec une maturité rafraîchissante". Jeuxvideo. com " L'oeuvre a su capter notre intérêt, que ce soit pour son écriture subtile, ses personnages profonds et marquants, ses matchs sous tension permanente, ou son approche footballistique réaliste". Manga-News