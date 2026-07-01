Kids on the Slope Tome 2

Eté 1966, Kyushu. Depuis son déménagement, Kaoru s'épanouit chaque jour davantage au fil de nouvelles expériences : musicales, avec la découverte du jazz grâce au turbulent Sentarô, et affectives, à travers ses sentiments naissants pour la douce Ritsuko. Mais l'arrivée de la belle Yurika pourrait bien bouleverser l'équilibre fragile qui unit les trois adolescents... (Re)découvrez la série culte de Yuki Kodama (The Blue Flowers & The Ceramic Forest), lauréate du prix Shogakukan en 2012. Un josei vibrant autour du jazz dans le Japon des années 1960, sur fond de bouleversements sociaux.