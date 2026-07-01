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Kids on the Slope Tome 2

Yuki Kodama

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Eté 1966, Kyushu. Depuis son déménagement, Kaoru s'épanouit chaque jour davantage au fil de nouvelles expériences : musicales, avec la découverte du jazz grâce au turbulent Sentarô, et affectives, à travers ses sentiments naissants pour la douce Ritsuko. Mais l'arrivée de la belle Yurika pourrait bien bouleverser l'équilibre fragile qui unit les trois adolescents... (Re)découvrez la série culte de Yuki Kodama (The Blue Flowers & The Ceramic Forest), lauréate du prix Shogakukan en 2012. Un josei vibrant autour du jazz dans le Japon des années 1960, sur fond de bouleversements sociaux.

Par Yuki Kodama
Chez Mangetsu

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Auteur

Yuki Kodama

Editeur

Mangetsu

Genre

Josei/femme

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Kids on the Slope Tome 2

Yuki Kodama trad. Mathilde Vaillant

Paru le 01/07/2026

192 pages

Mangetsu

8,20 €

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