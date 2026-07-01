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Prier 15 jours avec François et Jacinthe de Fatima

Jean-François de Louvencourt

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Si les ouvrages sur les apparitions de Notre Dame à Fatima, en 1917, sont nombreux, bien plus rares sont les livres qui abordent les jeunes François (1908-1919) et Jacinthe (1910-1920), frère et soeur inséparables. En voici pourtant un qui est consacré à leur vie de prière. Les deux pastoureaux n'ont qu'une dizaine d'années, mais leur prière est si étonnamment sérieuse et attachante qu'elle nous séduit et nous émerveille. Le premier à être ainsi séduit, c'est le pape Jean-Paul II, qui est allé prier par trois fois sur leur tombe, et qui les a béatifiés le 13 mai 2000. Et c'est le pape François qui les a canonisés à Fatima, le 13 mai 2017, le jour même du 100e anniversaire de la première apparition de Notre Dame. Jean-François de Louvencourt est moine cistercien trappiste de l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy, en Belgique. Dès que la béatification de François et Jacinthe de Fatima fut annoncée, il écrivit le présent ouvrage centré sur leur vie intérieure si enthousiasmante.

Par Jean-François de Louvencourt
Chez Nouvelle Cité

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Auteur

Jean-François de Louvencourt

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Prière et spiritualité

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Prier 15 jours avec François et Jacinthe de Fatima

Jean-François de Louvencourt

Paru le 01/07/2026

128 pages

Nouvelle Cité

12,00 €

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