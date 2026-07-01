Le trail, tu connais ? plonge les jeunes lecteurs au coeur d'une discipline en plein boom : courir en pleine nature, explorer, se dépasser... et s'émerveiller ! Grâce à un ton dynamique et des illustrations pleines d'humour, l'ouvrage explique simplement ce sport en vogue et ouvre les portes des plus beaux sentiers de France, jusqu'aux courses les plus emblématiques. Ce nouveau titre de la collection "Tu connais ? " met en lumière un loisir accessible à tous, porteur de valeurs positives - découverte, plaisir, respect de la nature - et en propose une vision vivante, moderne et enthousiasmante. Une vraie porte d'entrée vers l'aventure.