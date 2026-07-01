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Le trail, tu connais ?

Eve Guyot

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Le trail, tu connais ? plonge les jeunes lecteurs au coeur d'une discipline en plein boom : courir en pleine nature, explorer, se dépasser... et s'émerveiller ! Grâce à un ton dynamique et des illustrations pleines d'humour, l'ouvrage explique simplement ce sport en vogue et ouvre les portes des plus beaux sentiers de France, jusqu'aux courses les plus emblématiques. Ce nouveau titre de la collection "Tu connais ? " met en lumière un loisir accessible à tous, porteur de valeurs positives - découverte, plaisir, respect de la nature - et en propose une vision vivante, moderne et enthousiasmante. Une vraie porte d'entrée vers l'aventure.

Par Eve Guyot
Chez Editions du Mont-Blanc

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Auteur

Eve Guyot

Editeur

Editions du Mont-Blanc

Genre

Sport

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Le trail, tu connais ?

Eve Guyot

Paru le 01/07/2026

128 pages

Editions du Mont-Blanc

18,50 €

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