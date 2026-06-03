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Aya Nakamura

Katherine Quénot

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ICONIC, la collection de lecture jeunesse sur les superstars de la pop ! Aya Nakamura grandit dans les quartiers populaires de la région parisienne et, très tôt, avec ses mélodies, commence à raconter des histoires qui lui ressemblent. Peu à peu, elle impose sa voix unique et son style inimitable, séduisant un public toujours plus grand. Portées par des messages d'amour, de confiance et d'émancipation, ses chansons font aujourd'hui danser le monde entier. Suivie par plus de 10 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, elle est devenue en un temps record une incontournable icône de sa génération ! EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : - 1 fiche sur des moments forts de la vie de la chanteuse - 10 citations inspirantes - 1 discographie - 1 quiz

Par Katherine Quénot
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Katherine Quénot

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Musique et danse

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Aya Nakamura

Katherine Quénot

Paru le 03/06/2026

160 pages

Hugo et Compagnie

9,95 €

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Scannez le code barre 9791042904463
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