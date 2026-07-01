Les 1001 astuces pour la marche

La pratique de la marche ne se limite pas aux montagnes ou aux parcs nationaux et ne requiert aucun équipement coûteux. Elle peut se pratiquer simplement, depuis le pas de sa porte, au coeur du paysage urbain comme dans la campagne environnante. 1001 astuces pour la marche est un guide complet rassemblant une multitude de conseils pratiques qui feront toute la différence lors de vos sorties. Que vous vous promeniez dans votre quartier, exploriez un parc national, prépariez un long itinéraire ou partiez en randonnée hivernale en montagne, ce livre vous accompagne dans toutes vos aventures. Toutes les formes de marche sont abordées de manière à la fois ludique et instructive. Ces 1001 astuces sont conçues pour rendre chaque sortie plus agréable et plus sereine. Que vous soyez débutant ou randonneur chevronné, les connaissances approfondies et les conseils pratiques de cet ouvrage vous inspireront et enrichiront votre expérience en plein air.