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Nos coeurs de chats - vol. 01

Akari Otokawa

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Après le travail, ils se retrouvent... et se découvrent auprès des chats. Kitaoji Mamoru, surnommé le prince du service commercial , croule sous le poids de sa popularité au bureau. Un soir, en rentrant chez lui, il découvre par hasard sa collègue Kurone totalement transformée. Habituellement distante et silencieuse, la jeune femme est devenue une personne rayonnante s'occupant joyeusement de chats errants. Peu à peu, les masques tombent et les vraies natures des deux collègues se révèlent au rythme des ronronnements. Kurone accepte de partager son secret à une condition : silence absolu au bureau. Sinon, elle révélera ce qu'elle a vu de lui. Commence alors une double vie délicate où leurs soirées au parc, au milieu des chats, deviennent un refuge précieux... mais jusqu'à quand pourront-ils maintenir cette frontière malgré les sentiments qui les rapprochent ?

Par Akari Otokawa
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Akari Otokawa

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Manga

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Nos coeurs de chats - vol. 01

Akari Otokawa

Paru le 03/06/2026

192 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9791041116690
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