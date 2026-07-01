Le manoir de la fiancée disparue Tome 2

Sonya MacTavish a hérité d'un oncle qu'elle ne connaissait pas un manoir hanté où errent les fantômes de celles qu'on appelle " les fiancées disparues ". La nuit, elle rêve de ces jeunes femmes maudites et d'un grand miroir victorien qui exerce sur elle une irrésistible attraction. Quand ce miroir apparaît, elle passe au travers. Sous ses yeux impuissants, le passé commence à se répéter, et les mariées meurent les unes après les autres. Mais, peu à peu, Sonya comprend que ces visions sont des clés pour lever la malédiction...